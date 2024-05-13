KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


13 Mayıs 2024 12:41
KVKK Uzman Yardımcılığı hk.

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı hakkında bilgisi olan, daha önce yazılı sınava veya mülakata giren, kurum hakkında bilgisi olanlar aydınlatabilir mi?

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