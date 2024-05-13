KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 12:55
Kpss 2024 -EEM

Kamuda tasarruf paketi açıklandı. 3 yıl emekli olan personel kadar alım yapılacakmış. 3 yıl eem atamaları nasıl olur tahminen hiç alım olmaz mı ?


Meta55
Şube Müdürü
13 Mayıs 2024 13:03
65 yaşını dolduran zorunlu emekliliğe ayrılıyor. Onun dışında emekliliği hak edipte emekli olacak insan sayısı çok azdır. Malum emekli maaşı yarı yarıya düşüyor.

Moonlighteem
Şef
13 Mayıs 2024 13:18

Bu ekonomide bu maaşlarla kolay kolay kimse emekli olmaz . 2024 sınavı mühendislik mezunları için oldukça şanssız ve alımların dibe vurduğu bı sınav olacak gibi görünüyor şimdiden


Esn.t
Aday Memur
13 Mayıs 2024 13:24

4001 de düşer. Bizim puanlar yanar. Valla bıktık artık

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

3 yıl emekli sayısı kadar personel alımı olacakKPSS çalışmayı bırakmalı mıyız?Kamuda tasarruf açıklaması2024 KPSS lisansÖğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?Kpss deneme soru bankası önerisi ve matematik çalışma yöntem önerisi (yardim)2024 sınavı için İİBF atama puanlari kaç olurTSK Askeri Personel ve Sivil Personel Sağlık Kurulu RaporlarıMemur Olacaklar! Geçmiş Olsun! Memurluğu Unutun!Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)

Sözlük

sonradan açılacak olan başlığı entrye bakınız olarak eklemek 1 ihtiyat kelimesi 1 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 2 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2 wolverine 1 gloria stuart 1 maymunlar cehennemi 2024 2 şimdiki halini gördünüz mü 2 Bugün olanlar 6 güne bir fıkra bırak 1

Son Haberler

İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacakEngellilere ulaşım desteğiSüresinde bitmeyen inşaat için ev parasından fazla tazminat kazandıHalfeti yerli turistlerin uğrak yeri olduOkullarda sıfır atık yönetim sistemi kurulacak kurmayanlara ceza verilecek

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?