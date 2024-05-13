KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 12:59
Bakan Şimşek-Kamu alımının azaltılması planı deşifre

Taktikleri tamamen şu: Özel sektörde çalışan işçi ve mühendisler iş bırakıyor.Artan gider sebebiyle birçok özel iş yeri kapandı.Olay şudur ki:Bu cin hükümet,baktı ki özeldeki mühendisler kamuya yöneliyor.Bunları umutsuzluğa sürükleyelim,özelde çalışmaya derhal başlasınlar düşüncesini oluşturmak için sürekli bu haberi pompalamaya başladılar.Özelde çalışmakta olan veya işsiz olan tüm mühendisler kamuya hazırlanmaya devam edin.Ne derse desinler özel sektör alımları düşerse kamu alımlarını artırmak zorundalar çünkü paranın dönmesi lazım.Bunu bir ekonomist söylüyor.İşsiz kaldığınız her dönem her bir kişi için onlara büyük kayıp.Gss vergisi ödemiyorsunuz,varsa Kyk borcu ödemiyorsunuz,aylık maaş almadığınız için maaşınızdan kesinti olmuyor,eğer bir denetmenseniz sahadan elde ettiğiniz gelir yok düzeyine indi ki bunun çoğu devlete kesiliyordu.(Kendi işimden söyleyeyim özel sektörde şirketime tek başıma ayda 60 bin tl kazandırıyordum.Yılda 720bin tl eder.Benim gibi 90 mühendis vardı.)

Ekonomisi tarım ürünü,tekstil, tr*** cezası ve inşaata dayalı ülkede tarım ürünleri birbir geri çevriliyor.Tekstil aktif durumda.İnşaat zaten 2019 a girmeden bitmişti.İthal et ve tarım ürünü dönemindeyiz.Togg üretiyoruz,gaz-petrol buluyoruz,siha naralarını hatırlarsınız.

Artık kimse bundan bahsetmiyor.İhraç olmadığı için işlevi de olmadı.

Tüm bunların sonucunda da uçan ekonomi diyerek fazla uçtuk ve bu tasarruf politikasına geldik.İktidarın algı oyununa gelmek istemiyorsanız sınava girin.Özel sektör şuan alev almış durumda. Müh te başvuru sayısı 8-10 civarına düştü.Bazı yerlerde sıfır.Geçen sene girdiğim( ve fazla çalışmadan çıktığım işte) iş mülakatında 2 aday idik başvuran.Kimse başvurmuyor demişlerdi.


Esn.t
Aday Memur
13 Mayıs 2024 13:14

Alım artar artmaz bilemem de bu kadar zaman çalışıp emek harcadım son ana kadar devam edicem.En azından denedim derim.


memurlukyolunda
Memur
13 Mayıs 2024 13:59

Gümledim abi hahahaha bu nasıl bi yazı, deşifre etmiş falan hahahahaha. O kadar ekonomik sıkıntının içinde Şimşek demiş ki : Durun özeldeki mühendisler istifa etmesin o yüzden kamuda tasarruf paketleri yayınlanmış :D :D. Yıllardır kamuda memur alımı o kadar kit vs özelleşmesine rağmen iki katına çıktığı için olabilir mi mesela, hazineden çok para gitmesi bu işe, enflasyon olması, ülkenin bataklığa sürüklenmesi, bunlara da bi bak derim sonra deşifre edersin hahahahahah


Kerem06061
Aday Memur
13 Mayıs 2024 14:45

Bu saydıklarının temelinde zaten bu söylediklerim var.Çok geriden geliyorsun çok.Biraz daha gelişmen tecrübe etmen lazım yavrucum

memurlukyolunda, 53 dk. önce

Gümledim abi hahahaha bu nasıl bi yazı, deşifre etmiş falan hahahahaha. O kadar ekonomik sıkıntının içinde Şimşek demiş ki : Durun özeldeki mühendisler istifa etmesin o yüzden kamuda tasarruf paketleri yayınlanmış :D :D. Yıllardır kamuda memur alımı o kadar kit vs özelleşmesine rağmen iki katına çıktığı için olabilir mi mesela, hazineden çok para gitmesi bu işe, enflasyon olması, ülkenin bataklığa sürüklenmesi, bunlara da bi bak derim sonra deşifre edersin hahahahahah

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