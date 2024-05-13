KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 13:33
Kpss başvuru hakkında

Merhabalar. Kpss ye başvurmayalı uzun yıllar oldu. Bu konuda yardım istiyorum. Sadece gk gy ve eğitim bilimlerinden gireceğim. Başvuru aşamasında neyi seçmem gerekiyor yardımcı olur musunuz?


Mahirtas-
Aday Memur
13 Mayıs 2024 14:22

Hocam ÖSYM sitesine giriş yaparak önce gk gy seçeceksiniz sonra eğitim bilimleri seçeceksiniz eğer b

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