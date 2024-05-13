Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 13:53
Servisler Kaldırıldı

Belki de en faydalı kalemlerden birinden tasarruf etmeye kalkıyorlar. Mantıklı bir hareket olduğunu düşünmüyorum.

PERSONEL SERVİSİNE SINIRLAMA

Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi uygulaması sonlandırılacak.

Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek.

Destek personel sayısı zaman içinde azaltılacak.

https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/memur-ve-emekli-maasi-zammi-ne-kadar-olacak-4-aylik-enflasyon-farkina-gore-memur-ve-emekli-zam-oranlari,808iigz08ka5BOLXDecPHg/pkNUh_MyzUGXIEU-tPhCSA


Karizmaunl
Daire Başkanı
13 Mayıs 2024 14:14

Sayıları çok fazla olmayan bazı bakanlıkların merkez teşkilatındaki şanslı personellerin standartları Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin standartlarına indirgenmiş oldu. Bu bakanlığın ne merkez teşkilatın da ne de taşra teşkilatın da servis imkanı bulunmuyordu. Merkez teşkilatı personeline EGO kartı veriliyor, aylık dolum yapılıyordu. Taşra teşkilatına oda verilmiyordu.


office chief
Memur
13 Mayıs 2024 14:27

yol ücreti maaşla verilecekse işçilere verdikleri gibi kaldırılsın.


ExpertE
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 14:45

-ceksa -caksa gibi şart koşamıyorsunuz toplu taşım varsa servis yok net nokta.

office chief, 26 dk. önce

yol ücreti maaşla verilecekse işçilere verdikleri gibi kaldırılsın.


coolmannn
13 Mayıs 2024 14:50

Sendikaların servis hakkımızı toplu sözleşmede kabul ettirmemelerinin sonucu kötü oldu. Özellikle istanbulda toplu ulaşım ile 2-3 aktarma ile işe gidip gelmek memurlar için büyük eziyet olacak. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlar...


office chief
Memur
13 Mayıs 2024 14:50

işçiler bedavaya yemek yiyor, yol parası alıyor, üstüne tediye, ikramiye alıryor sen ne alıyorsun memur bunları cebinden ödüyor. tasarruf böyle yapılmaz yapılacaksa

ExpertE, 8 dk. önce

-ceksa -caksa gibi şart koşamıyorsunuz toplu taşım varsa servis yok net nokta.


ExpertE
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 14:51

Ben mi hazırladım arkadaşım bana ne yükleniyorsun git yaz ilgili yerlere buraya şöyle olacaksa olsun yoksa olamaz yazmanı tınlamıyor kimse yani.

office chief, 3 dk. önce

işçiler bedavaya yemek yiyor, yol parası alıyor, üstüne tediye, ikramiye alıryor sen ne alıyorsun memur bunları cebinden ödüyor. tasarruf böyle yapılmaz yapılacaksa

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