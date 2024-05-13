Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 14:08
Kesilen Sendika Ücretleri

Sendika ücretleri hemen seçim sonrası düzenleniyordu, farklarıyla birlikte ödeniyordu vs... Mayıs maaşını alacağız düzelen hiçbir şey olmadı. Herkesin istifa etmesi lazım. Üstelik sendikalar da sessizliğini koruyor. ÖZellikle de bize destek verin haklarımızı alalım diyen ve Adalet Bakanlığında yetkiyi alan Türk Büro Sen...

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