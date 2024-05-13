Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 14:16
2010/2 sayılı genelge

Otizimli çocuğum var şuanda 2010/2 sayılı kanun gereği sadece gündüz ve hafta sonu tatil çalışıyorum

Ailesel bir kaç nedenden dolayı boşanmak istiyorum eğer boşanma gerçekleşirse bu haklardan yararlanabiliyor muyum?

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaTrafik cezasının tebliğiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1 Mayıs ödüllendirme yazısı7 günde toplamda 69 saat çalıştırılmam, mevzuata uygun mu?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlık2.şark sizce neden kalkmıyor?

Sözlük

Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1 Basiretli tacir 1 istifçilik 3 suni gübre 1 Sait Faik Abasıyanık 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 2 Raman Dağı 1 ihtiyat kelimesi 1 paranın değer kaybetmesi 2 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 2

Son Haberler

İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacakEngellilere ulaşım desteğiSüresinde bitmeyen inşaat için ev parasından fazla tazminat kazandıHalfeti yerli turistlerin uğrak yeri olduOkullarda sıfır atık yönetim sistemi kurulacak kurmayanlara ceza verilecek

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?