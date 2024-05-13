Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Mayıs 2024 14:19
Destek Personelleri İşten mi çıkarılacak?

Merhabalar,

Sayın bakanın bugünkü açıklamış olduğu tasarruf tedbirleri kapsamında Destek Personelleri sayısında planlı azaltma olacağından bahsediliyor. Ucu açık bir cümle yeni alım sayısında mı yoksa mevcut sözleşmeli destek personellerini mi kapsıyor net bir bilgi yok. Şuan 5 günlük destek personeliyim ve bu tedbirler kapsamında benim sözleşmem fesih edilir mi?


Birmemurarkadaş
Aday Memur
13 Mayıs 2024 14:27

Cidden detaylı açıklama yapılmamış tam olarak ne manaya geliyor?


oguzhankeskindr
Aday Memur
13 Mayıs 2024 14:34

Bilgisi olan cevaplasa çok yardımcı olacak ama

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