KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


13 Mayıs 2024 14:41
2024 YDS KURS ÖNERİSİ-EXAM NAVIGATOR

Arkadaşlar yabancı dil seviyem neredeyse sıfır.Örnek yds denemesi çözdüm 1 tane bile soru yapamadım.Amacım sonbahardaki sınava kadar iyi çalışıp 70 almak.Bana en çok lazım olan şey;bu sınavı hiç bilmediğimden sürekli rehberlik almam lazım.Nasıl,ne kadar,nereye,nereden çalışmam gerektiğinin anlatılması lazım

1-)Birçok kurs araştırdım,Exam Navigator kursunun fiyatları aşırı uygun.Memnun kalanlar da çok.Bu kurs hakkında fikri olanlar var mı? YDS hazırlık ile birlikte 1300 civarı bir ücreti var.Diğer kurslar 10000'den aşağı değil.Acaba dandik de o yüzden mi ucuz bilemedim.

2-)Exam Navigator iyi değilse sırf ucuz diye gitmek istemem.Aklımda Demet Hoca var.Demet hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Birebir ders programı hazırlıyor mu mesela?

3-) Exam Navigator ve Demet Hoca dışında önerisi olan varsa,nedenleriyle birlikte yazabilir mi?

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