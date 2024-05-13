Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Mayıs 2024 14:51
Kamu tasarruf paketi tsk personel etkisi?

Açıklanan kamu tasarruf paketi

POMEM jandarma TSK personel alımlarını etkiler mi

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