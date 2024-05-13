Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 15:01
İl İçi Tayin Beyan

Merhaba hocalarım ben nisan ayında norm fazlası oldum ve başka bir anaokuluna görevlendirildim. İl içi tayinde beyan kısmında;

- Norm fazlası durumdayım

-Dönüştürme,kapatılma,hizmetin gereği veya norm fazlası olmam sebebiyle idari tasarrufla ya da re?sen görev yerim değiştirildi.

Bu iki ifadeden hangisini seçmem gerekiyor?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 16:22

görevlendirmenin bir anlamı yok,

kadronun bulunduğu okulda norm fazlasıysan

-norm fazlası durumdayım

seçeceksiniz.

il veya ilçe emrindekiler de bunu seçecek

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