KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 15:03
2024 KPSS Başvuru İptali

13.05.2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'in maalesef yaptığı talihsiz açıklamalar üzerine 2024 KPSS'ye girmeme kararı aldım ve ders çalışma eylemini de ilelebet bırakmaya karar verdim.

Böylesine zorlu bir mücadele içerisinde bulunmak, karanlık ve rutubetli dehlizlerde ayakkabıların şıpırdatısını duymaktan başka bir karşılığı olmadan yürümektir. Olmazsa olmuyor ne yapsan olmuyor omuz omuza verdiğim mücadele arkadaşlarım, sınavdaşlarım. Gelin el ele verip birlikte ışıklara, maviliklere yürüyelim.

Üçüncü Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmiş olduğu yaşta artık liberalizme yenik düşüp özel sektörden ilerleyelim. Bir vurduğunuz bin olsun. Yürüyedurun Tiryaki Cemal Paşalar, Nene Kadınlar, Kılavuz Fatmalar... Biz onların torunlarıyız.

5. Mehmet Şahap'tan sevgilerle.


haydar123
Aday Memur
13 Mayıs 2024 15:12

Sayın Üçüncü Eğri . Sayın Bakanın açıklamaları sınava çalışan bizleri gerçekten çok üzdü. Ne denir bilemiyorum umarım vazgeçerler bu fikirden yoksa boşuna çalışıyor olacağız. Velhasıl Sokullu Mustafa paşanın da dediği gibi surre alayları ile fethi mübin gerçekleşecek olup uşak elbet alınacaktır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3 yıl emekli sayısı kadar personel alımı olacakKPSS çalışmayı bırakmalı mıyız?Kamuda tasarruf açıklaması2024 KPSS lisansÖğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Kpss deneme soru bankası önerisi ve matematik çalışma yöntem önerisi (yardim)2024 sınavı için İİBF atama puanlari kaç olurTSK Askeri Personel ve Sivil Personel Sağlık Kurulu Raporları

Sözlük

wolverine 1 güne bir söz bırak 2 fener ağlama 1 aurora borealis 1 2024 Eurovision şarkı yarışması finali 9 ihtiyat kelimesi 1 Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 3 bir mağduriyetin uzantısı olmak 1 apollonius 1 Her filme başlık açmak 4

Son Haberler

Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştıDört ile mayısta kar yağdıRekabet Kurulu'ndan Frito Lay hakkında rekabet soruşturmasıBakan Göktaş'tan uluslararası topluma 'Gazze' mesajıABD'li profesör, akrep ve tarantula kaçakçılığı suçlaması ile gözaltında

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?