KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 15:05
Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı

Yeni başlayacak öğretmen Akademide eğitime alınacak. Eğitim 4 dönem olacak. Bu süre boyunca öğretmen adayları 30 bin gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımı oranında maaş alacak. Bugün itibariyle bu tutar 22 bin lira maaş anlamına geliyor. İlk uygulamaya 1/9/2025 tarihinde başlanacak

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