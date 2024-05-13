Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Mayıs 2024 15:20
Kameraman kadrolu belediye memuru grafiker olabilir mi?

Merhaba,

10 yıldır kurumumda grafik tasarım işi yapmaktayım. Kameraman olan kadromun grafik olarak değişmesi mümkün mü? Varsa imkanı yolları nelerdir?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
13 Mayıs 2024 15:43

Sınavsız değiştirilemez. Unvan değişikliği sınavı açılmalı ve kazanmalısınız.

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