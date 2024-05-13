Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 15:26
Önlisans Diploması ile Atanan Düz Lise Mezunu Teknisyen Özel Hizmet Tazminatı

Merhabalar. Düz lise mezunuyum, Önlisans Diplomam ile Sözleşmeli Teknisyen olarak atandım.

Bildiğiniz gibi geçen yıl kadro aldık ama ben Tekniker Özel Hizmet tazminatı alamıyorum. (Göreveyken Yüksekokul okumadığım, Önlisans diplomamla atandığım için)

Bu durumda olup bilgisi olan, emsal kararı olan veya başka bir yolla çözen birileri var mı?

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