Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 15:44
İl içi atamada üç yıl şartının aranmayacağı haller

Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanında görev yapmakta iken bulunduğu eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,

Bu maddenin tam olarak anlatmak istediği nedir? Yardımcı olabilir misiniz mümkünse bir örnek üzerinden.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 16:28

1-şu an bulunduğun okulda zorunlu çalışmanı tamamladıysan yer değişikliği isteyebilirsin

2-32225 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan mazeretlerden biri sizde varsa zorunlu çalışma zorunluğun ortadan kalklar, yer değişikliği isteyebilirsiniz.

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