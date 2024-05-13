il içi üç yılı doldurmayanlar için beyan bilgisi

2023 Eylül ayında eş durumuyla bir okula atandım, Kasım ayında okulda sınıf kapatılması nedeniyle norm fazlasi oldum.Tercih yapmadım, resen aynı ilçede başka okula atamam yapıldı.2024 Şubat ayından bari resen atamam yapilan okulda çalışıyorum.Mebbiste il içi tercihlerinde bulunduğu ilçede 3 yılını doldurmayanlar için secebilecekleri beyanlar var.Bir tanesinde şöyle yazıyor "Dönüştürme,kapatılma,hizmetin gereği veya norm fazlası olmam sebebiyle idari tasarrufla ya da resen görev yerim değiştirildi." ben bu beyanı işaretleyerek ilçede üç yılım dolmadigi halde il içi başvurusu yapabilir miyim?

2023 Eylül ayında eş durumuyla bir okula atandım, Kasım ayında okulda sınıf kapatılması nedeniyle norm fazlasi oldum.Tercih yapmadım, resen aynı ilçede başka okula atamam yapıldı.2024 Şubat ayından bari resen atamam yapilan okulda çalışıyorum.Mebbiste il içi tercihlerinde bulunduğu ilçede 3 yılını doldurmayanlar için secebilecekleri beyanlar var.Bir tanesinde şöyle yazıyor "Dönüştürme,kapatılma,hizmetin gereği veya norm fazlası olmam sebebiyle idari tasarrufla ya da resen görev yerim değiştirildi." ben bu beyanı işaretleyerek ilçede üç yılım dolmadigi halde il içi başvurusu yapabilir miyim?