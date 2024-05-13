Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 16:17
il içi üç yılı doldurmayanlar için beyan bilgisi
2023 Eylül ayında eş durumuyla bir okula atandım, Kasım ayında okulda sınıf kapatılması nedeniyle norm fazlasi oldum.Tercih yapmadım, resen aynı ilçede başka okula atamam yapıldı.2024 Şubat ayından bari resen atamam yapilan okulda çalışıyorum.Mebbiste il içi tercihlerinde bulunduğu ilçede 3 yılını doldurmayanlar için secebilecekleri beyanlar var.Bir tanesinde şöyle yazıyor "Dönüştürme,kapatılma,hizmetin gereği veya norm fazlası olmam sebebiyle idari tasarrufla ya da resen görev yerim değiştirildi." ben bu beyanı işaretleyerek ilçede üç yılım dolmadigi halde il içi başvurusu yapabilir miyim?

Sevdim-Seni
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 16:18

evet


Eltcii
Aday Memur
13 Mayıs 2024 16:21
çok teşekkür ederim hocam
Toplam 2 mesaj

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