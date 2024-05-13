Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 16:21
Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli

Kamuda Tasarruf Paketi başlığı altında açıklanan esnek ve uzaktan çalışma konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir model uygulanacağını ön görüyorsunuz düşüncelerinizi merak ettim.

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