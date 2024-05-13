Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 16:33
2024 YÖK ünvan değişikliği Sınavı

Memurlar.net artık bunu haber mi yapsan ? Talep topladı yök ama sonra ses seda yok?

https://mgys.yok.gov.tr/

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