Kamuya bir Tasarruf tavsiyesi bırak..

Öğretmenlerin haftalık 15 saat zorunlu çalışma saati 25 saate çıkarılabilir.Esasinda 15×40 dakika=10 saat yapıyor. Öğretmen arkadaşlar kizacak biliyorum ama hakikaten 10 saat nedir ya?? Diğer memurlar gibi 40 saat de çalışsınlar demiyorum. Yazın 2-3 ay , yarıyıl tatili 15 gün, ara tatiller 1 er haftadan 2 hafta derken kalan zamanlarda bari 25 saat çalışılsin. Bi diğeri belediye personeline verilen sosyal denge tazminatı. Abicim aynı şehirde aynı işi yapan devlet memuru bunu almadan çalışırken belediyenin ayricaligi nedir? Belediyeler devletten zengin mi? Tabii ki hayır. Neyse aklıma geldikce yazarim.

Öğretmenlerin haftalık 15 saat zorunlu çalışma saati 25 saate çıkarılabilir.Esasinda 15×40 dakika=10 saat yapıyor. Öğretmen arkadaşlar kizacak biliyorum ama hakikaten 10 saat nedir ya?? Diğer memurlar gibi 40 saat de çalışsınlar demiyorum. Yazın 2-3 ay , yarıyıl tatili 15 gün, ara tatiller 1 er haftadan 2 hafta derken kalan zamanlarda bari 25 saat çalışılsin. Bi diğeri belediye personeline verilen sosyal denge tazminatı. Abicim aynı şehirde aynı işi yapan devlet memuru bunu almadan çalışırken belediyenin ayricaligi nedir? Belediyeler devletten zengin mi? Tabii ki hayır. Neyse aklıma geldikce yazarim.