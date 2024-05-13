Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 16:42
Cezaevlerini ağzına kadar neden dolduruyorlar? Adalet bakanlığı Böyle Adaletsizliği nereye kadar sür

insanlar Adalete olan güvenini yitirmiş durumda, herkes bir haksızlıkla karşı karşıya, buna bende dahil olmak üzere birçok kişi derdini anlatamıyor, bizzat bunları yaşamış insanlar olarak savcı önüne gelen dosyayı incelemeden iddianame düzenliyor, düzenlediği iddianameyle konunun nerdeyse alakası yok, düpedüz dosyayı elinden biran önce çıkarmak için hızlı yapılan bu yargılamalar bir insanın hayatı dahi söz konusu burda... olayda sanık sıfatındaki kişi gerçekte suçsuz, deliller mesajlaşmalar var, gerçek sanığın suç kaydı var ve gerçek suçluya kyok, suçsuz sanığa ise iddianeme düzenleniyor,üstelik suçsuz sanık olası sorunlarla karşılaşmamak için zararı dahi ödüyor ama iddinameye dahi bu hususlar eklenmiyor,böyle Adaletmi olur? Suçsuz insanların hayatını yakmak bu kadar kolaymı? Önüne gelene ceza verip Cezaevleri doldurmak Adaletmi?

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