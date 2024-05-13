Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mayıs 2024 16:46
Atanmış memur kpss'ye girebilir mi ?

Merhaba arkadaşlar 2024/5 ataması ile göreve başladım ama ALES'e girmek istiyorum bu yüzden sınav ortamına hazırlık olması için KPSS'ye girmem durumunda bir ceza alırmıyım ?

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