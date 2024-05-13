İl içi atama

Hocam,bence norm fazlası seçeneğini değil de bir alttaki seçeneği seçmelisiniz."Dönüştürme,kapatılma..." şeklinde bir seçenek var.Anladığım kadarıyla siz şu anda norm fazlası değilsiniz.

Hocam,bence norm fazlası seçeneğini değil de bir alttaki seçeneği seçmelisiniz."Dönüştürme,kapatılma..." şeklinde bir seçenek var.Anladığım kadarıyla siz şu anda norm fazlası değilsiniz.