Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 16:57
İl içi atama

Göreve başladığım okul aynı binada hem ortaokul hem de imam hatip bulunan bir okul. İlk atandığımda ortaokul kısmına atanmıştım, ilk dönemin sonunda norm fazlası olunca imam hatip kısmını seçip oradan devam etmiştim. 4 yıl bir ay görev sürem var. İl içi yapmak istediğimde bulunduğunuz kurumda en az 3 yılı tamamlamış olmalısınız uyarısı aldım. İlçe memi arayıp durumu anlattım, norm fazlasıyım beyanını seçtirip öyle başvurmamı istediler. Yaptım. Ama kafamı kurcalıyor bu durum. Bir sorun yaşar mıyım?


tonya61
Aday Memur
13 Mayıs 2024 17:56
Hocam,bence norm fazlası seçeneğini değil de bir alttaki seçeneği seçmelisiniz."Dönüştürme,kapatılma..." şeklinde bir seçenek var.Anladığım kadarıyla siz şu anda norm fazlası değilsiniz.

AtheusMagnus
Aday Memur
13 Mayıs 2024 18:00

İlçedeki görevli neden norm seçmemi istedi anlamadım. Göreve başladığımda yaptığım ortaokuldan imam hatibe değişikliğini duyunca norm şıkkını seçtirdi. Sorun olmayacağını söyledi. İşin komik yanı gerçekte de norm fazlasıyım. İmam hatip kapatılıyor köy okulu olduğu için. Şuan sadece 2 sınıf imam hatip kaldı.

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