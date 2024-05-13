Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 17:00

Anayasanın 128. maddesi 2. fıkrası gereği memurların görevde yükselme ile ilgili mülakat şartının Kanun ile getirilmesi gerektiğini biliyor muydun?
Anayasa 128. madde 2. fıkra "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

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Anayasa 128. madde 2. fıkra "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

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