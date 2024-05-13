KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 17:02
2024-Kpss kurum avukatlığı (Buyrun da/ya/nışalım)

Malum açıklama sonrası haliyle kurum avukatı alımı da azalacak arkadaşlar . Süreçte hiç vazgeçmeyi düşünmedim , olumsuzluk da aşılamadım kimseye , derece için çalıştım ve hala da çalışıyorum. 2024/2 de yapacağımız ilk merkezi atama tercihimizde sizce 30-40 kadro açılır mı? Taban puan kaç olur ? Güncel netleriniz nasıl seyrediyor. Genel bir sohbet konusu olsun katılın lütfen cevaplarınızla


bysavci26
Aday Memur
13 Mayıs 2024 17:13

2018/2 ve 2020/2 de 72 kontenjan , 2022/2 de GİB ve Seçim etkisiyle 205 kontenjan açılmış .


avukat0808
Aday Memur
13 Mayıs 2024 17:27

Hangi ilden kaç alım olacağı tercihlerden kaç gün önce açıklanır acaba?

Bir de merkezi atama öncesi sözleşmeli alım olur mu


bysavci26
Aday Memur
13 Mayıs 2024 17:39

2022/12 alımı ÇŞB 7 aralık 2022 de olmuş yani 2022/2 merkezi alımından önce ve 2022 puanıyla

avukat0808, 1 saat önce

Hangi ilden kaç alım olacağı tercihlerden kaç gün önce açıklanır acaba?

Bir de merkezi atama öncesi sözleşmeli alım olur mu

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