Hayat Pay Uygulaması fişten para iade ediyor

Merhaba sevgili dostlar. Malum devir tasarruf devri bende bu yüzden sürekli en büyük gider kalemi olan mutfakta ve ev hijyen, bebek ürünlerinde nasıl uyguna bir şeyler bulurum, nasıl indirim bulurum diye araştırma yapıyorum.

Ben bir baba olarak en büyük masrafım olan bebek bezi, deterjan tarzı tüketimi artan zorunlu alınacak ürünler için yeni bir uygulama gördüm. İki kampanyasını kullandım ve sizede öneri yapmak için geldim.

Şimdi bu bebem natural bezlerini üreten hayat kimya, hayat holding bir uygulama çıkarmış, ismi Hayat Pay. Hayat Pay uygulamasını duymayanlar için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Hayat Pay aslında dijital bir cüzdan, harcığınız kadarı ya para puan ya da hediye olarak geri alıyorsunuz.

Banka hesabına gerek kalmadan dijital ön ödemeli kart ve QR ödeme dönemi de başlayacakmış.

CarrefourSA?da ve e ticaret sitelerinden yapılan Hayat Holding alışverişlerinde harcanılan tutarın belli bir kısmını iade alıp, harcamalarınıza puan toplayabiliyorsunuz.