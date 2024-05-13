Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 17:16
Bu ay itibarıyla sendika aidatında düşüş mevcut

Maaş bordroları verildi belediye içinde ve 537 TL olan sendika kesintisi 190 TL olarak güncellenmiş. Başka bir il belediyesindeki arkadaşımla da karşılaştırdık durum böyle. Muhalefetin açtığı dava sonucuna istinaden bu durum meydana gelmiş. Maaşlarınızı bu ay 350 TL daha düşük alabilirsiniz bilgilerinize...


karagülle
Daire Başkanı
13 Mayıs 2024 18:32

Hayırlı olsun kardeş, evine internet bağlatmışsın?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ali Yalçın memur zammı açıklamasıUzman ve başöğretmenlik süresi müjde!Servisler KaldırıldıServisler kaldırılabilir...En Düşük Memur Maaşının Ne Kadar Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?Kamuya bir Tasarruf tavsiyesi bırak..Lojmanlar rayiç beden üzerinden yeniden değerlendirilecek?Ilk 6 ay için verilen zammın ikinci 6 ayda geri alınması düzenine son verilsin.2024 Nisan maaşlarımızı yazalım2024 Temmuz Zammında Memur Avucunu Yalayacak

Sözlük

anı sokması 1 suni gübre 1 Her filme başlık açmak 4 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 2 grup manga 1 çöp kovası 1 nasılsın 1 paranın değer kaybetmesi 2 istifçilik 3 bulutlu ve yağmurlu bir gün 1

Son Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladıFotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, yaşam mücadelesini kaybettiAile içi silahlı kavgada eşini öldüren zanlı tutuklandıErdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorumKimi emekli oldu kimi yaşlılık aylığı aldı, polis bu oyuna dur dedi

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?