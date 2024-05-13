Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 17:29
Destek personel sayısı azaltılacak?
arkadaşlar bugün açıklananan kamu tasarrufu tedbirlerinde destek personeli sayısı planlı şekilde azaltılacak diye yazılmış. bu konu hakkında detaylı bilgisi olan var mı?

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