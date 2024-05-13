Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Mayıs 2024 17:32
Aile Ve Sosyal Hiz. Bkn.(8000 Personel alımı)
Arkadaşlar Arşiv araştırması biten, ve süreçle ilgili bilgisi olanlar varsa buradan yazalım.

mirai3414
Aday Memur
13 Mayıs 2024 17:55
aynen tebligat ulaşan arkadaşlar paylaşırsa çok iyi olur.
Toplam 1 mesaj

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