KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 18:00
2024/1 Temmuz Merkezi Ataması

Selamlar. Bugün bilindiği üzere kuma tasarrufları açıklandı. Memur alımlarına önümüzdeki 3 yıl boyunca sınırlama getirildi. Peki bu kısıtlamada önümüzdeki atama geçeli midir ? 1 Nisan-26 Mayıs arası tarihlerinde kurumlar taleplerini ÖSYM'ye bildirecek. Kimisi bildirdi, kimisi belki son tarihi bekleyecek.

Kurumlar son tarihi mi bekliyor, yoksa hemen gönderiyorlar mı? Bugünden önce talep gönderen kurumlar sınırlamaya tabi tutulmayacak anlaşıldığı üzere. O halde temmuz ataması beklendiği kadar düşük gelmeyebilir.

Sizlerin düşünceleri nelerdir ?


the back of furkan
Memur
13 Mayıs 2024 18:23

kuma tasarrufları

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