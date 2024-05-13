TSK ve Jandarma asem sağlık

Merhaba ,

Meslekte olan ve asem surecini iyi bilen biri yorum yaparsa sevinirim , aslında konum evham

Ben bu zamana kadar saglik sorunu yasamadm ve tsk saglik kurulu raporundan olumlu aldim tamamen kusursuz ve tanisiz

Lakin branşım piyade topcu ve tankci yani muharip birlikler ve sonuc bekliyorum olduki okulda gozum bozuldu veyahut hafif kulak , bel , boyun fitigi gibi problemler cikti ve sene sonu asem sagliginda bransinda gorev yapamaz aldim . Beni atarlar mi ?

Sonucta branstan giriyoruz okullu degiliz , yoksa farkli bir bransami atarlar, harp okullu bir arkadasim bizde farkli bransa verirler ve dis kaynaktada devletimiz asla 1 seneyi cope atmaz evham yapiyorsun oylelerinde farkli brandlara verirler dedi bu dogrumu yoksa sen evine git hadi mi derler ?