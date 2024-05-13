Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 18:10
Yapılacak olan tasarruf kararları Uzman ve Başöğretmenliği etkiler mi ?

Bugün alınan tasarruf kararları bundan sonraki uzman olsun başöğretmen olsun maaşını etkiler mi ? Bundan sonrakilere verilmeme durumu söz konusu olabilir mi ? Bu sene 18 gün ile kaçırdık seneyi bekliyorduk bu haber çıkınca acaba diye içimizden geçmedi değil.


didaof
Aday Memur
13 Mayıs 2024 18:19

Uzman öğretmenlik ve başöğrtmenlik ile ilgili sürecin devam etmesi gerekiyor. Ancak makam araçları, uçaklar ve helikopterler dururken memur servisi ile tasarruf edeceğini zanneden maliye, önce öğretmene vuracaktır. Yani etkileme ihtimali yüksek görünüyor. Ünitlenmeyin.


lutt
Şube Müdürü
13 Mayıs 2024 18:32

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