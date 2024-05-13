Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 18:25
Katiplik için kaç puan yeterli olur?

Üniversiteye geçeceğim bu yıl ve lise kpss girmeyi düşünüyorum. Ortalama 85-90 yaparım diye tahmin ediyorum. Mesela Ankara'da zabıt katibi olmak için bu puanlar yeterli olur mu?


soadist
Şube Müdürü
13 Mayıs 2024 18:36
Adaylar için gruplar, platformlar falan var. Burası adaylara uygun bir forum değil.

Muhammet1919
Aday Memur
13 Mayıs 2024 18:43
70 puan baraj gerisi ise başvurduğun yerin sıralamasına bağlı. O puanlar ile bir aksilik olmadıkça Türkiye'nin hemen hemen her yerine başvurabilirsin. İki üç olumsuz yoruma aldanma burada gayet güzel sorularına cevap bulabilirsin. Yeterki saygı çerçevesinde olsun. Daha detaylı bilgi genellikle telegram gruplarında paylaşılır.
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