Katiplik için kaç puan yeterli olur?

70 puan baraj gerisi ise başvurduğun yerin sıralamasına bağlı. O puanlar ile bir aksilik olmadıkça Türkiye'nin hemen hemen her yerine başvurabilirsin. İki üç olumsuz yoruma aldanma burada gayet güzel sorularına cevap bulabilirsin. Yeterki saygı çerçevesinde olsun. Daha detaylı bilgi genellikle telegram gruplarında paylaşılır.

70 puan baraj gerisi ise başvurduğun yerin sıralamasına bağlı. O puanlar ile bir aksilik olmadıkça Türkiye'nin hemen hemen her yerine başvurabilirsin. İki üç olumsuz yoruma aldanma burada gayet güzel sorularına cevap bulabilirsin. Yeterki saygı çerçevesinde olsun. Daha detaylı bilgi genellikle telegram gruplarında paylaşılır.