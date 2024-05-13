3+1 tayinde (iller arası) askerlik hizmet süresinden sayılır mı

Arkadaşlar, 4 yılım geçen hafta doldu ama bedelli askere gitmiştim 1 ay, iller arası tayine başvuracapım haziran da, askerlik hizmetten sayılıyor mu sayılmıyor mu bir türlü öğrenemedim.Ben 7433 sayılı kanun ile kadroya geçtim.Personel şube ye soruyorum hizmetten sayılıyor diyorlar tayini çıkıp giden oldu diyor adkere gittiği halde, il sağlığı arıyorum onlar başvuruna red gelir diyorlar.Bunu kesin olarak bilen yok mu ya da bu durumda olup başvuru yapan sonucu ne oldu söyleyebilirse fikir sahibi olurum en azından

Arkadaşlar, 4 yılım geçen hafta doldu ama bedelli askere gitmiştim 1 ay, iller arası tayine başvuracapım haziran da, askerlik hizmetten sayılıyor mu sayılmıyor mu bir türlü öğrenemedim.Ben 7433 sayılı kanun ile kadroya geçtim.Personel şube ye soruyorum hizmetten sayılıyor diyorlar tayini çıkıp giden oldu diyor adkere gittiği halde, il sağlığı arıyorum onlar başvuruna red gelir diyorlar.Bunu kesin olarak bilen yok mu ya da bu durumda olup başvuru yapan sonucu ne oldu söyleyebilirse fikir sahibi olurum en azından