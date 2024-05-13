3+1 tayinde (iller arası) askerlik hizmet süresinden sayılır mı

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : ayşegül bgm
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Sözlük
güne bir tespit bırak 1 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 1 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 2 bir mağduriyetin uzantısı olmak 1 fener ağlama 1 güne bir fıkra bırak 1 güneşli havalardaki iyimserlik 1 ihtiyat kelimesi 1 öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 1 istifçilik 2
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