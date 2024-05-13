Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Mayıs 2024 19:06
Tasarrufsa Her Aşamada Tasarruf Lazım
Kamuya personel alımı emekli olan kadar mı! Güzel. O zaman üniversitelere öğrenci alımı da mezun olan kadar olmalı. 200 öğrenci mezun olsun. 900 öğrenci al! Eeee aradaki 700 öğrenciye kim hizmet edecek! Aynı sqyıdaki personeller hizmet edecek! aynı sayıdaki hocalar derse girecek! Yok mu burada bir tuhaflık! Personel sayısı aynı kalsın! Eğitim de, sağlıkta, tapu da, belediye de... Bilumum, devletin tüm kurumlarında hizmet kalitesi aynı kalsın, hatta yükselsin! Bizimle maytap mı geçiryorsunuz diye sorarlar.

cevherdudayev1
Daire Başkanı
13 Mayıs 2024 20:16

nitelikli personel olması önemli yoksa yoldan geçeni memur yaptıkları için şimdiki personelin iki katı personel alsalar bi işe yaramaz

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