KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Mayıs 2024 19:18
Önlisans KPSS Başvurusu hakkında

Merhabalar. Ben şuan halihazırda bir lisans bölümünde 3.sınıf öğrencisiyim. Herhangi bir önlisans bölümünden mezun değilim ve şuanda bir önlisans bölümü okumuyorum. Yine de önlisans kpss ye girebilir miyim ?


ahmetgonulx
Aday Memur
13 Mayıs 2024 19:32

Maalesef giremezsiniz

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