Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


13 Mayıs 2024 19:30
yine yalan yine dolan
1 mayıstan itibaren doğalgazdaki indirimin kalkacağını bas bas bağırdılar ancak faturalara bakın bakalım ne göreceksiniz, nisan ayı komple ücret yansıtmışlar, yine verdikleri sözü yerine getirmediler.

Çok Yazılan Konular

Ortak İş Fikri OlanYüksek tutarlı ihtiyaçlara 12 ay vade sınırı..

Sözlük

güne bir söz bırak 2 sonradan açılacak olan başlığı entrye bakınız olarak eklemek 1 Bugün olanlar 6 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 2 istifçilik 2 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 1 güneşli havalardaki iyimserlik 1 Her filme başlık açmak 4 nasılsın 1 güne bir fıkra bırak 1

Son Haberler

Bolu'da üniversite öğrencileri, ulaşım zammını protesto ettiAhırdaki hayvanların bakımını yapmayan oğlunu öldüren baba tutuklandıCevdet Yılmaz açıkladı: İşte öğretmene şiddet yasasında detaylarCevdet Yılmaz'dan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi açıklamasıAziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?