Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Mayıs 2024 19:35
Marmara Üniversitesi 2024 Kpss/Ekpss Ataması İle Atananlar Toplanalım .

Arkadaşlar Merhaba... 2024 Yılında Marmara Üniversitesine Merkezi Atamayla Atanıp Da Daha İşe Başlangıç İçin Aranmayan Kim Varsa, Bu Gönderinin Altında Toplanalım.

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