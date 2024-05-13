Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 19:42
Geçici görevler iptal mi oluyor

Bir söylenti var. Tüm geçici görevler iptal edilecek diye. Duyan bilen var mı arkadaşlar. Yoksa asparagas mı


Hop dedik abi
Aday Memur
13 Mayıs 2024 19:47

Keşke olsa bıktık kadroyu dolduran geçici görevlendirmelerden


Başkkatip1907
Aday Memur
13 Mayıs 2024 20:04

İnşallah öyle olur. Torpili olan kendini bakanlığı atıyor. Çalışmayacaksanız girmeyin kardeşim adliyede işe.

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