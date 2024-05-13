mama lobisi gibi eksi lobisi yaşlılar basmış bu forumu. önce burada hoşlarına gitmeyen şeyleri "cık cık cık böyle şey olur mu canım.." diyerek eksiliyor. daha sonra koroya gidip oradakilere negatif kasıyorlar. bakalım buna kaç tane gelecek??

mama lobisi gibi eksi lobisi yaşlılar basmış bu forumu. önce burada hoşlarına gitmeyen şeyleri "cık cık cık böyle şey olur mu canım.." diyerek eksiliyor. daha sonra koroya gidip oradakilere negatif kasıyorlar. bakalım buna kaç tane gelecek??