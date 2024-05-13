Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 20:11
eksi lobisi
mama lobisi gibi eksi lobisi yaşlılar basmış bu forumu. önce burada hoşlarına gitmeyen şeyleri "cık cık cık böyle şey olur mu canım.." diyerek eksiliyor. daha sonra koroya gidip oradakilere negatif kasıyorlar. bakalım buna kaç tane gelecek??

adakızı
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 20:16

Başlığı görünce destek vermeye gelip "yaşlılar basmış" ifadesini görüp ben de eksiledim. Ne alaka?


araftaki vatandaş
Şef
13 Mayıs 2024 20:17
ben de sana destek yerine köstek oldum. bastım eksini. burası eksi duvarı olsun. canı sıkılan buraya uğrasın
adakızı, 17 dk. önce

Başlığı görünce destek vermeye gelip "yaşlılar basmış" ifadesini görüp ben de eksiledim. Ne alaka?


adakızı
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 20:19

Eyvallah :)))))

araftaki vatandaş, 16 dk. önce
ben de sana destek yerine köstek oldum. bastım eksini. burası eksi duvarı olsun. canı sıkılan buraya uğrasın
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