KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Mayıs 2024 20:29
Kamuda tasarruf paketi

Ben bu sene kpss önlisans 2024 ile dış kaynaktan astsubay alımlarına başvuru yapmak istiyordum falan bugünkü habere göre kamuda tasarruf paketi açılmış ve pakete göre ?emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak? diyor bu da çok az sayıda alım olacak demek oluyor diye yorumladım. Acaba bu tsk için geçerli mi yani askeriyeye de bu tasarruftan uygularlar mı?

Çok Yazılan Konular

suem muvazzaf

Sözlük

şimdiki halini gördünüz mü 2 Basiretli tacir 1 çöp kovası 1 güne bir fıkra bırak 1 güneşli havalardaki iyimserlik 1 aristokrasi 1 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1 bir mağduriyetin uzantısı olmak 1 The Courier 2024 1 fener ağlama 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacakVan'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit olduAksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdüAkrep ve tarantula kaçakçılığından yakalanan ABD'li profesör serbestDiyarbakır'da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?