Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 20:51
kurumlar arası geçiş
Kamuda yeni personel alımı olmaması kurumlar arası geçişi kolaylaştırır mı ?

KamudaMemur
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 21:07

Her kurum alır, hiç bir kurum vermez.

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