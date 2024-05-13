Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 20:59
Sağlık raporu ile yakın ile atanabilir miyim?

babamın yüzde 82 engelivar çift şark yaptım hiç bir dosyamsorusturmam yok memleketime yakin ile gidebilir miyim tecrubeliabiler cevaplarsa sevinirim


Garib33
Aday Memur
13 Mayıs 2024 23:37

Babanızın Tek Evladı mısınız?(geçmiş Olsun.)


Karizmagenc
Aday Memur
13 Mayıs 2024 23:43
bi erkek kardeşim var ama iş icon yıl içinde şehir fisina gidiyor
Garib33, Dün

Babanızın Tek Evladı mısınız?(geçmiş Olsun.)

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