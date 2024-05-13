Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 21:09
Dilekçeme cevap verilmedi neyapmalıyım?

Arkadaşlar yaşadığım bir problem den dolayı çalıştığım okula dilekçe verdim yazdığım dilekçem uygun değerlendirilmedi. Bende il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe yazıp olayı anlattım. Oradan şifaen cevap verildiğini okul müdürü söyledi. Bana 35 gün olmasına rağmen yazılı bir cevap verilmedi üstüne il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermemle beraber yapmadığım işlerdede yazılı olarak görevlendirildim. Bu konuda ne yapmalıyım direk milli eğitim bakanlığına şikayet temi bulunmalıyım yoksa il milli eğitim müdürlüğüne dilekçemin akibetini öğrenmek için dilekçe verip ek olarak ta yapılan görevlerdirmeyi mi koymayalım bu konu da tecrübeli arkadaşlar yazarsa sevinirim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 21:12

:))) iisin gücün trolluk hergun yeni bir problemle burdasin

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