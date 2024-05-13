Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 21:12
İl içi başvurusu için göreve başlayacağımız nasıl belgelenir?

Şu an ücretsiz doğum iznindeyim 15 Haziran da göreve başlayacağım inşallah

Norm fazlasıyım il içi tayine başvurmak istiyorum ekranda

15 Eylül itibari ile göreve başalayacığınızı belgelendirmeniz gerekiyor !

Uyarısı geliyor ne yapmalıyım hocalarım bilgisi olan var mıdır? Lütfen aydınlatın


Sevdim-Seni
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 22:14

En başta müdürünüze 15 hazirana kadar ucretsiz dogum izni istiyorum dediyseniz onun kaymakamlik/valilik onayi vardir okulda....

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