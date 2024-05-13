KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 21:18
Neden 3 yıl?

arkadaşlar kısıtlamaların neden 3 yıl olduğunu bilen var mı 3'te durduran neydi? C.başkanlığı seçimleri mi? resmen 2024 kpss yi çöp ettiler göz göre göre 2026'ya çalışın seçimden önce alım yaparız diyorlar


İlgi delisi Ayşen
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:58

Cevabını herkesin bildiği bir soru.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3 yıl emekli sayısı kadar personel alımı olacakKPSS çalışmayı bırakmalı mıyız?Kamuda tasarruf açıklaması2024 KPSS lisansBakan Şimşek-Kamu alımının azaltılması planı deşifreÖğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?Kpss deneme soru bankası önerisi ve matematik çalışma yöntem önerisi (yardim)2024 sınavı için İİBF atama puanlari kaç olurZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.

Sözlük

şimdiki halini gördünüz mü 2 Raman Dağı 1 güneşli havalardaki iyimserlik 1 kutup ayısı 1 maymunlar cehennemi 2024 1 güne bir fıkra bırak 1 Bugün olanlar 1 suni gübre 1 istifçilik 1 ihtiyat kelimesi 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacakVan'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit olduAksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdüAkrep ve tarantula kaçakçılığından yakalanan ABD'li profesör serbestDiyarbakır'da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?