Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 21:24
LGS Görevi Hakkında
lgs görevli tercih ekranında tek oturum olarak görünüyor. normalde çift oturum olarak ödeniyordu. sanırım teke düşürmüşler. tercih yapacakların dikkatine

Özgürlükzamanı
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:36

Bu bakandan herşey beklenir. Bir yıldır bakanlık yapıp şehir gezmekten başka bir iş yaptığı yok. Bu bakan sayesinde muhalefete gerek yok çünkü müthiş oy kaybettiriyor


bahçesaray
Memur
13 Mayıs 2024 22:03
Tek oturum yazar, çift ödenir her sene aynı

Özgürlükzamanı
Aday Memur
13 Mayıs 2024 22:15

Geçen yıl iki oturum ayrıymış bakabilirsiniz 2023 sınav arşivinden

bahçesaray, 15 dk. önce
Tek oturum yazar, çift ödenir her sene aynı
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