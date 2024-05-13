Tasarruf tedbiri ve ibka

her sene her tayin olmak istemeler gitmek istemeyen bunu düşünür umut eder normal.ama malesef bizim tayin işleri beklenmeyen birşey değil olağan sıradan birşey onun için ona pek bel bağlamayın ayrıca çoktan kimin nereye gideceği belli olmuştur yada kimin ipkazı kabul olacak belli olmuştur şu anda sadece tuşa basıp yüklenmesi bekleniyor.

her sene her tayin olmak istemeler gitmek istemeyen bunu düşünür umut eder normal.ama malesef bizim tayin işleri beklenmeyen birşey değil olağan sıradan birşey onun için ona pek bel bağlamayın ayrıca çoktan kimin nereye gideceği belli olmuştur yada kimin ipkazı kabul olacak belli olmuştur şu anda sadece tuşa basıp yüklenmesi bekleniyor.