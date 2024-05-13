Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 21:24
Tasarruf tedbiri ve ibka

Tayin olmak istemiyorum Tasarruf tedbirleri kapsamında ipkalar kabul olurmu


Kendidünyasında
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:26

Bence tasarruf bizi etkilemez toplasan 30-35 bin kişinin yeri değişecek bize verecekleri yol harcıra


Kendidünyasında
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:28

Verecekleri yol harcırahı devede kulak ben öyle düşünüyorum


tsubasa17
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:48
Dilekcene öyle yaz Tasarruf tedbirleri kapsamında tayin olmak istemiyorum de:D

Candle25
Şef
13 Mayıs 2024 21:51
Hiç sanmiyorum umutlar her geçen gün daha da tükeniyor.

Afyonlu0313
Aday Memur
14 Mayıs 2024 05:03
sen devede kulak diyorsunda 15 bin kişinin masrafı ortalama 700 milyon lira
Kendidünyasında, 2 gün önce

Verecekleri yol harcırahı devede kulak ben öyle düşünüyorum


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
14 Mayıs 2024 07:42
her sene her tayin olmak istemeler gitmek istemeyen bunu düşünür umut eder normal.ama malesef bizim tayin işleri beklenmeyen birşey değil olağan sıradan birşey onun için ona pek bel bağlamayın ayrıca çoktan kimin nereye gideceği belli olmuştur yada kimin ipkazı kabul olacak belli olmuştur şu anda sadece tuşa basıp yüklenmesi bekleniyor.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıHaciz icra konusuPsikiyatri tanısından emekliye sevk edilen personelin dönüşüne neden sıcak bakılmıyor?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıAktif çalışan ve hakkında soruşturma olan var mı?2. şark muafiyetiİstanbul 2. durdurma kabul olur mu?İdari dava avukat önerisi

Sözlük

youtube 2 acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 1 dünya çiftçiler günü 2 Honeymoonish 2024 1 köfte mantolu patlıcan 2 gözlüğün yerini bulamamak 1 Gastronomi 1 agresif 1 bana sormadan dünyaya getirdiniz davası 1 hamak 2

Son Haberler

TBMM Genel Kurulunda 'Kürtçe' tartışmasıTürkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklarAntalya'da toplu taşımaya yüzde 33 zamÖzel halk otobüsü esnafından Saraçhane'de İBB'ye protestoAlkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?