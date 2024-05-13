Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 21:24
Tasarruf tedbiri ve ipka

Tayin olmak istemiyorum Tasarruf tedbirleri kapsamında ipkalar kabul olurmu


Kendidünyasında
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:26

Bence tasarruf bizi etkilemez toplasan 30-35 bin kişinin yeri değişecek bize verecekleri yol harcıra


Kendidünyasında
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:28

Verecekleri yol harcırahı devede kulak ben öyle düşünüyorum


tsubasa17
Aday Memur
13 Mayıs 2024 21:48
Dilekcene öyle yaz Tasarruf tedbirleri kapsamında tayin olmak istemiyorum de:D

Candle25
Şef
13 Mayıs 2024 21:51
Hiç sanmiyorum umutlar her geçen gün daha da tükeniyor.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaTrafik cezasının tebliğiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1 Mayıs ödüllendirme yazısıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıHaciz icra konusu7 günde toplamda 69 saat çalıştırılmam, mevzuata uygun mu?İcralık polisler tek başlık

Sözlük

güne bir tespit bırak 1 güneşli havalardaki iyimserlik 1 2024 Eurovision şarkı yarışması finali 6 güne bir fıkra bırak 1 çöp kovası 1 grup manga 1 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1 aristokrasi 1 maymunlar cehennemi 2024 1 görkem 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Togg, 2025 yılında Almanya'da satışa çıkacakVan'da üs bölgesine yıldırım düştü: 1 korucu şehit olduAksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdüAkrep ve tarantula kaçakçılığından yakalanan ABD'li profesör serbestDiyarbakır'da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?