Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 21:39
Vertigo rahatsızlığı için bilgi

Merhaba arkadaşlar. Yolda yürürken ya da çalışırken bir anda yer sanki ayaklarımın altından kayıyor bir süre başım dönüyor ve sonra yerine geliyor ama düşecek gibi oluyorum. Kbb doktoruna gittim ve vertigo teşhisi koyu ve nöroloji doktoruna da görünmemi söyledi. Bu rahatsızlık işimi yapmama da engel. Hangi dilime giriyor acaba bu rahatsızlık ne yapmam gerek bilmiyorum. Görevdeyken düşeceğim diye de tedirgin oluyorum.

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